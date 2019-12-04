Более 68,4% продукции предприятий "Беллесбумпрома" в январе-октябре отправлено на экспорт

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-октябре поставили на внешние рынки более 68,4% произведенной продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Объемы фактических поставок по основным валообразующим группам товаров за январь-октябрь увеличены в среднем на 6-9%. Целлюлозы экспортировано в 4 раза больше - почти 82,3 тыс. т.

За 10 месяцев организации концерна за рубеж поставили 339 тыс. куб.м древесностружечных плит, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года, 61,9 млн кв.м древесноволокнистых плит - на 9,1% больше, 41,7 тыс. т мебели - на 5,8% больше, 141 тыс. т бумаги и картона - на 8,7% больше. Незначительное снижение объемов отгрузки произошло лишь по фанере, ее отгружено на 0,7% меньше - 186,7 тыс. куб.м.

В пресс-службе обратили внимание, что на протяжении всего текущего года предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности работают в условиях падения экспортных цен на внешних рынках. Так, например, средняя цена за тонну целлюлозы в октябре этого года стала на 41,5% ниже по сравнению с той, которая складывалась на октябрь 2018 года. Стоимость 1 куб.м древесностружечных плит упала на 17%, стоимость 1 кв.м древесноволокнистых - на 3%, 1 куб.м фанеры - на 28%, 1 т мебели - на 7,3%.

"Таким образом, падение цен отразилось на объемах валютной выручки от экспорта продукции. При этом предприятия концерна в течение всего периода выходят на положительные результаты работы. В денежном выражении экспорт в целом по концерну за январь-октябрь вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% и составил почти $478,9 млн", - отметили в пресс-службе.

География экспортных поставок охватила 69 стран. В числе наиболее крупных рынков сбыта предприятий "Беллесбумпрома" - Россия, Польша, Украина, Китай, Литва, Казахстан.

Концерн "Беллесбумпром" объединяет организации различных форм собственности и управляет ими. Данные предприятия являются наиболее крупными производителями ряда товарных позиций на рынке республики. Деятельность предприятий концерна подразделяется на три сектора: деревообработка, производство мебели и целлюлозно-бумажная промышленность. У предприятий разветвленная дилерская сеть в разных городах и странах, работают торговые дома и фирменные магазины.-0-