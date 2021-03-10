10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70% белорусского экспорта продовольствия в 2020 году приходилось на Россию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия по итогам совместного заседания коллегий аграрных ведомств двух стран в режиме видеоконференции.

"Россия - не только важный геостратегический партнер для Беларуси, но и братский народ, с общими корнями, культурой и традициями. Торгово-экономическое сотрудничество как важное направление двустороннего взаимодействия выполняет особую роль в укреплении интеграционных процессов", - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко.

Доля России в структуре экспортных поставок в 2020 году составила 74,4%, а удельный вес российской продукции в общем объеме импорта продовольственных товаров в Беларусь - 33,6% и вырос на 1,8 процентных пункта. Мониторинг прогнозных балансов спроса и предложения Союзного государства по молоку и молокопродуктам, мясу и мясопродуктам показал, что Беларусь и Россия в целом в 2020 году выполнили планы поставок.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между двумя странами в 2020 году составил $5,7 млрд и снизился на 2,8% к уровню 2019 года. Экспорт белорусского продовольствия в Россию сложился в сумме $4,3 млрд. Из РФ в Беларусь в 2020 году импортировано сельхозпродукции на $1,4 млрд. Между двумя странами ведется торговля не только традиционными товарами, такими как мясная и молочная продукция, продукция растениеводства, но и высокотехнологичной продукцией. Это семена и посадочный материал, племенной скот, средства защиты растений, ветеринарные препараты и кормовые добавки, современная сельскохозяйственная техника.

По оценке глав аграрных ведомств, снижение товарооборота носит временный характер и обусловлено внешними факторами, прежде всего пандемией коронавирусной инфекции, которая задела практически все отрасли экономики. "В дальнейшем двустороннее торговое взаимодействие будет развиваться еще более активно. Наши министерства, как и прежде, находятся в постоянном контакте и обсуждают актуальные вопросы. Благодаря этому в прошлом году удалось найти компромисс по ряду важнейших вопросов. В частности, согласованы балансы поставок сельхозпродукции на текущий год и проработаны основные направления дальнейшей интеграции по линии АПК в Союзном государстве", - отметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Главы аграрных ведомств отметили необходимость наращивания взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктов питания и поручили структурным подразделениям министерств активизировать работу в этом направлении.

За прошлый год реализован ряд решений, принятых по итогам совместной коллегии министерств в 2019 году. Так, в августе 2020 года Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода и Россельхознадзор определили механизм взаимодействия информационных систем, позволяющий контролировать перемещение подконтрольной продукции, следующей из Беларуси в адрес получателей из стран ЕАЭС. В марте текущего года будет запущен соответствующий пилотный проект.

Стороны также ведут активную работу по интеграции информационных систем в области карантина растений. По оценке специалистов, процесс интеграции двух систем будет завершен в сроки, определенные решением Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства.

Кроме того, организовано взаимодействие ведомств в отношении вводимой в РФ обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции, в оперативном порядке ведутся консультации и вырабатываются согласованные решения по повестке Евразийской экономической комиссии.-0-