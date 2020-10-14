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14 октября 2020, 11:13

Более 70 компаний принимают участие в международной онлайн-выставке TeMEx

Фото из архива
Фото из архива

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 компаний из восьми стран принимают участие в международной промышленной онлайн-выставке TeMEx. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на церемонии открытия этого виртуального выставочного мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас был замечательный опыт проведения первой онлайн-выставки Made in Belarus #AgroFood и я уверен, что, опираясь на этот опыт, нынешняя выставка принесет еще более существенные результаты и станет полезной и важной площадкой для бизнеса, который сегодня в ней участвует. Здесь будет представлена широкая линейка продукции: от крупногабаритных машин до высокотехнологичных научных и технических разработок", - отметил руководитель БелТПП.

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"Онлайн-выставка TeMEx внесет свой вклад в укрепление международных экономических связей наших предприятий и будет способствовать активизации научно-технического сотрудничества", - отметил замминистра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик.

По информации Владимира Улаховича, в выставке от белорусской стороны участвуют все основные флагманы машиностроения. Это "Амкодор", БЕЛАЗ, Минский автомобильный завод. НАН Беларуси представит инновационные разработки и прогрессивные технологии, включая беспилотный летательный аппарат и ряд других инноваций. Электробус - абсолютная новинка МАЗа - также будет представлен на выставке. "Могилевлифтмаш" презентует целую линейку новой продукции. БЕЛАЗ представит проект "Интеллектуальный карьер". "Наши партнеры из ряда стран также представляют интересные инновационные продукты. Кроме того, в рамках форума сегодня пройдет международный промышленный онлайн-форум с участием экспертов из семи государств", - добавил председатель БелТПП.

"Беларусь последние 30 лет имела индустриальный характер экономики, доля промышленности в ВВП всегда была в районе 30%. И, конечно, промышленность всегда будет в центре внимания как правительства, так и делового сообщества. Наверное, поэтому и родилась идея проведения такой выставки. Уверен, она принесет замечательные результаты", - подытожил Владимир Улахович.

Международная промышленная онлайн-выставка TeMEx будет работать до 14 января 2021 года под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты и при поддержке Министерства промышленности, Национальной академии наук, отраслевых ведомств и дипломатических представительств Беларуси за рубежом. Поддержку выставке также оказывают министерства промышленности, научные организации, торгово-промышленные палаты и бизнес-союзы ряда стран.

Название выставки расшифровывается как Technology and Machinery Expo, то есть выставка технологий и оборудования. Ее основной слоган - "Важно каждое звено!" - призван подчеркнуть идею взаимосвязи национальной промышленности каждой страны с глобальной экономической системой.

Во время работы выставки в онлайн-формате будет проведен ряд деловых мероприятий с участием представителей государственных органов и предприятий из различных стран.-0-

Украина заинтересована в развитии промышленной кооперации с белорусскими партнерамиУкраина заинтересована в развитии промышленной кооперации с белорусскими партнерами
Об этом сообщил президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков на церемонии открытия международной промышленной онлайн-выставки TeMEx.

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