Более 70 компаний стали новыми резидентами ПВТ

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 72 компаний в качестве резидентов, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

Резидентами в частности стали шесть центров разработки зарубежных компаний. ENAVATE (Дания, США) со своим белорусским центром "Инэвэйт Юроп" занимается созданием систем и облачных сервисов для упрощения и автоматизации бизнес-процессов. "Джи-Кор Бел" (Люксембург) планирует разработку платформы Content Delivery Network, позволяющей улучшить работу провайдеров при большом наплыве пользователей. "ТУРИНГ АПП" совместно с головной компанией EightydaysInc (США) собирается развивать онлайн-сервис для построения путешествий Eightydays. Платформа комбинирует самолеты, поезда и паромы в один супербилет без пересадок. "Маркетком Софтвер Бай" в качестве центра разработки группы компаний Market group (Кипр) среди прочего планирует создание приложений для поиска и покупки товаров, управления своим онлайн-магазином, администрирования внутренних процессов на платформе Market.com.

В числе новых резидентов - разработчик ПО для инновационной мобильной эндоскопической системы "Игнайт Бел". Работой над мобильной игрой Goodville, направленной на борьбу с депрессией, планирует заниматься "ГудГеймзСофт". Компания "КИПФОРЕСТ" разрабатывает ПО для создания музыкальных произведений, а также маркетплейс с возможностью торговли виртуальными инструментами, семплами, плагинами и музыкальными эффектами.

Новыми резидентами ПВТ также стали представители игровой индустрии, финтеха, электронной коммерции, консалтинга, сфер медицины и майнинга. В планах двенадцати компаний разработка собственного продукта.

По решению наблюдательного совета парка восьми компаниям было отказано в регистрации в качестве резидента. Еще четыре лишились этого статуса.

Сегодня Парк высоких технологий объединяет 752 компании, в которых работают более 58 тыс. человек.-0-