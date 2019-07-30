Более 70% трав вторым укосом убрано в Беларуси

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии убрали 70% трав вторым укосом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 30 июля, в хозяйствах страны травы второго укоса скошены на площади 567,4 тыс. га, что составляет 72,4% запланированного. При этом аграрии Минской и Гомельской областей выполнили задание уже чуть более чем на 90%, близки к этой цифре и брестские аграрии (89,7%). В хозяйствах Гродненской и Могилевской областей травы вторым укосом убраны на 58,5% и 50,2% площадей соответственно. В Витебской области задание выполнено на 44,2%.

По данным Минсельхозпрода, из запланированных 9168 тыс. т на сегодня заготовлено 3044 тыс. т кормовых единиц (чуть более 33%). На одну условную голову скота заложено 9,74 ц кормовых единиц.

Белорусские аграрии заготовили более 9355 тыс. т сенажа (72% плана), свыше 658 тыс. т сена (69,4%), 344,5 тыс. т силоса (1,9%).-0-