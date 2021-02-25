Более 730 государственных стандартов принято в Беларуси в 2020 году

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 730 государственных стандартов (158 СТБ и 575 ГОСТов) принято в Беларуси в 2020 году. Об этом рассказал председатель Госстандарта Валентин Татарицкий перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для системы Госстандарта 2020 год был продуктивным и результативным. В частности, было принято 158 СТБ, а также 575 ГОСТов. Из них 106 СТБ и 278 ГОСТов гармонизированы с международными и европейскими требованиями, то есть около 60%. Это приличный уровень, который снял напряженность по различным направлениям в машиностроении, деревообработке и других отраслях", - отметил Валентин Татарицкий.

По его словам, применение гармонизированных стандартов представляет белорусским изготовителям готовые технические решения, разработанные мировыми лидерами промышленности и признанные на международном или региональном уровнях. При использовании таких стандартов создаются условия для выпуска продукции, конкурентоспособной не только на внутреннем рынке, но и за его пределами.

Глава комитета также отметил, что база стандартов должна постоянно актуализироваться с точки зрения требований к продукции, методов ее испытаний. Важно, чтобы в процесс разработки современных стандартов активно вовлекался бизнес. "Госстандарт прорабатывает и намерен предложить элементы стимулирования в этом направлении", - сказал Валентин Татарицкий.

Новые стандарты касались различных отраслей экономики и социальной сферы. Так, принято восемь госстандартов, направленных на содействие поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. Эти стандарты касаются подтверждения биоразлагаемости пластмасс и позволят создать систему контроля при производстве биоразлагаемых материалов в Беларуси.

Принят пакет из 16 ГОСТов, устанавливающих требования к конструкции и изготовлению цистерн для перевозки опасных грузов, а также их элементов. Данные стандарты разработаны на основе европейских, и их применение будет обеспечивать соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

В соответствии с госпрограммой "Наукоемкие технологии и техника" на 2016-2020 годы разработано 48 проектов государственных стандартов в области электротранспорта.

Также утверждены два госстандарта на спортивные тренажеры. Их применение будет способствовать реализации Целей устойчивого развития по обеспечению здорового образа жизни, снабжению населения безопасным оборудованием для занятий спортом и физической культурой.

В текущем году предусмотрены работы по 414 темам. Среди них - разработка восьми изменений к техническим регламентами ЕАЭС (Таможенного союза) на парфюмерно-косметическую продукцию, маркировку пищевой продукции, игрушки, машины и оборудование, смазочные материалы, упаковку, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники.

Для различных отраслей экономики будет разработано 309 государственных стандартов (СТБ, ГОСТ) и изменений к ним, из которых 234 будут гармонизированы с международными и европейскими стандартами.

Включены также разработка, пересмотр и внесение изменений в 24 организационно-методических и общетехнических стандарта и семь технических кодексов установившейся практики.

Запланирована проверка научно-технического уровня 66 государственных стандартов.-0-