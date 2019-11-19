Более 78% расходов бюджета внебюджетного фонда соцзащиты населения на 2020 год направят на выплату пенсий

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей приняли в первом и втором чтении бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2020 год. Законопроект предусматривает, что более 78% расходов направят на выплату пенсий, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект представила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Расходная часть бюджета фонда, по ее словам, рассчитана в сумме Br17 млрд. Темп роста к базовому сценарию, предусмотренному в законе на 2019 год, - 114,4%. Основная сумма расходов бюджета фонда направляется на пенсионное обеспечение - более 78%, или Br13,3 млрд. "В проекте бюджета фонда предусмотрен ежеквартальный перерасчет трудовых пенсий, исчисляемых в минимальном размере, социальных пенсий, повышение надбавок к пенсиям в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Будет реализована норма законодательства, предусматривающая в пределах средств бюджета фонда повышение трудовых пенсий не реже одного раза в год", - добавила министр.

На выплату пособий по временной нетрудоспособности, материнству, семейных пособий, пособий по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком, пособий по уходу за инвалидом первой группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, на погребение, а также оказание услуг по их выплате будет направлено Br3,4 млрд, или 20% расходов бюджета. Темп роста - 110,7%.

Общая сумма доходов фонда запланирована в сумме Br17,2 млрд. Темп роста к базовому сценарию, предусмотренному в законе на 2019 год, составляет 114,3%. "Доходы сформированы с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития страны в 2020 году в базовом сценарии и тенденций исполнения бюджета фонда текущего года", - отметила Ирина Костевич.

Наибольший удельный вес в структуре взносов на государственное социальное страхование занимают обязательные страховые взносы - Br14,841 млрд. В доходную часть бюджета фонда включены и взносы на профессиональное пенсионное страхование в сумме Br135,4 млн. Неналоговые доходы бюджета фонда составляют Br262 млн.

Общая сумма субвенций на возмещение расходов, финансирование которых согласно законодательству осуществляется из республиканского бюджета, планируется на уровне Br2 млрд.

Бюджет фонда на 2020 год сформирован с превышением доходов над расходами в Br237 млн.-0-