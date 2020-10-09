Более 80 новых резидентов зарегистрировали в ПВТ

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 83 компаний в качестве резидентов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.

"Две трети новичков - компании, зарегистрированные в 2019-2020 годах, что говорит об активном развитии стартапов. 76 резидентов работают в Минске и столичном регионе, трое - в Гомеле, двое - в Бресте. В Могилеве и Полоцке зарегистрировано по одной компании. Новыми резидентами ПВТ стали представители различных сфер, среди которых логистика, электронная коммерция, игровая индустрия, медицина, финтех, аудит, консалтинг и образование", - рассказали в пресс-службе.

В состав ПВТ вошли резиденты с иностранным капиталом, которые учреждены представителями Германии, Израиля, Латвии и США. Также присоединились шесть центров разработки зарубежных корпораций.

"АйТиЭйч Девелопмент" (InTouch Technologies, Inc., США) планирует дальнейшую разработку и усовершенствование платформы SOLO - решения в сфере телемедицины. TangoMe, Inc. (США) представлена в Беларуси компанией "ТангоМи", которая намерена заняться разработкой нового функционала стриминговой платформы Tango Live (приложения для вещания в прямом эфире, видеозвонков и обмена сообщениями).

"Вебби Технолоджис" в качестве центра разработки компании "Вебби ГмбХ" (Германия) займется разработкой приложения Veranstaltungsbutler, ориентированного на провайдеров курсов, семинаров и мероприятий, находящихся на территории Германии. В планах "Вераксен Бел" (Veraxen Ltd., Кипр) - создание и сопровождение мобильных игр.

"ФОРТВИЖН" (FORTVISION LTD, Израиль) будет создавать одноименное комплексное решение для повышения маркетинговой эффективности веб-сайтов и мобильных приложений. "Бизнес Солюшинс Лаб Бел" в качестве центра разработки группы компаний BSL (Россия) в числе прочего планирует разрабатывать ПО для техобслуживания воздушных судов.

Транспортная сфера также представлена белорусской компанией "БелСимТех". Она разрабатывает имитационно-моделирующие системы для обучения транспортного персонала (авиа, морского, наземного, метро и др.).

Новый резидент ПВТ "ЭВО электроникс" занимается созданием ПО и производством высокотехнологичных устройств для систем "умный дом" и "умное здание".

Свое решение для здравоохранения предлагает "ЛИНЛАЙН Медицинские Системы". Компания планирует разрабатывать и производить лазерный аппарат, позволяющий восстанавливать биологические ткани, для применения в дерматологии, гнойной хирургии, реабилитационной и эстетической медицине.

"АКДев Групп" создает платформу RadioHeart, на которой любой пользователь без специальных навыков и знаний может создать собственную радиостанцию и построить круглосуточный интернет-эфир, доступный в любой точке мира.

Сегодня Парк высоких технологий объединяет 969 компаний.-0-