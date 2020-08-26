Более 80 организаций с белорусским капиталом осуществляют деятельность в Узбекистане

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узбекистане в настоящее время осуществляют деятельность более 80 организаций с белорусским капиталом, значительная часть которых создана за последние два года. Об этом сообщили БЕЛТА в белорусском диппредставительстве.

"Серьезный импульс деловой активности отечественных предприятий в Узбекистане придали официальный визит Президента Беларуси в сентябре 2018 года и ответный официальный визит главы Узбекистана в августе прошлого года. Основные организационно-правовые формы инвестиционной, коммерческой и производственной деятельности белорусских юрлиц и граждан в стране пребывания - созданные ими новые компании в соответствии с узбекским законодательством, иностранные предприятия со 100%-ным белорусским капиталом, а также совместные предприятия", - отметили в посольстве.

Одним из приоритетных направлений взаимодействия с Узбекистаном стала кооперация в сфере машиностроения. Совместные производственные проекты с узбекскими партнерами осуществляют в Ташкенте и других регионах Узбекистана такие белорусские флагманы, как ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "Амкодор".

Результатом взаимных визитов и переговоров представителей бизнеса, а также руководства регионов двух стран стали новые перспективные проекты по организации выпуска в Узбекистане продукции медицинского назначения, сварочных электродов, обуви.

Как сообщили в дипмиссии, в прошлом году был достигнут рекордный в истории торгово-экономического сотрудничества двух стран объем взаимного оборота товаров и услуг, который превысил $325 млн. Экспорт белорусских товаров и услуг в Узбекистан при этом составил $272 млн. "Предпринятые усилия в этом году, несмотря на объективные сложности, связанные с распространением пандемии коронавируса, позволили по итогам первого полугодия поддержать положительную динамику экспорта белорусских товаров в Узбекистан без учета нефти и нефтепродуктов - 100,2% к соответствующему периоду прошлого года, или $87,5 млн", - подчеркнули в посольстве.

В диппредставительстве считают, что интенсивному развитию деловых контактов между Беларусью и Узбекистаном будут способствовать регулярные рейсы авиакомпании "Белавиа" между двумя столицами. С июля этого года национальный авиаперевозчик при содействии белорусского посольства в Ташкенте уже осуществил восемь рейсов в узбекскую столицу.-0-