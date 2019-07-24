Более 80% продукции МЗКТ поставляет на экспорт

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Минский завод колесных тягачей" поставляет 84% продукции на экспорт, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора по коммерческим вопросам МЗКТ Екатерина Сташук, передает корреспондент БЕЛТА.

"МЗКТ обладает двумя брендами, работает на территории двух стран на трех заводах. У нас 32 дилера и агента, которые сконцентрированы в 15 странах. У нас более 4 тыс. сотрудников. За 65 лет истории выпущено более 27 тыс. единиц техники. 84% поставок осуществляется на экспорт", - сказала Екатерина Сташук.

На данный момент МЗКТ напрямую торгует с 9 странами. "Традиционный наш рынок - это Россия. Поставляем продукцию и в Арабский регион, страны Африки. За последние пять лет освоены такие новые рынки, как Польша и Иордания, осуществлялись прямые поставки автотехники. Что касается поставок техники на шасси МЗКТ, они осуществлялись в Армению, Иран, Вьетнам и Туркменистан. Определенный интерес для нас представляют рынки Индонезии, Малайзии, мы сейчас активно прорабатываем это направление. Там свои специфические требования к технике, достаточно высокий уровень конкурентной борьбы", - отметила заместитель гендиректора.

ОАО "Минский завод колесных тягачей" в этом году отмечает юбилей. На территории Минского автомобильного завода 23 июля 1954 года было организовано специальное конструкторское бюро, целью которого была разработка тяжелой и сверхтяжелой техники для нужд армии. Это бюро стало родоначальником Минского завода колесных тягачей. Сегодня МЗКТ - одна из ведущих мировых компаний, специализирующихся на разработке и производстве специальных колесных шасси и тягачей. Техника предприятия успешно используется в ракетных войсках стратегического назначения, сухопутных войсках, войсках ПВО, радиотехнической разведке, инженерных войсках и службах материально-технического обеспечения. Автомобили МЗКТ известны высокой грузоподъемностью, проходимостью в различных условиях на дорогах общего пользования и при полном бездорожье.-0-