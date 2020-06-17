Более 80% выпущенного в этом году БМЗ металла отгружено на экспорт

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 17 июня 2020
Минск Ясно +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:28 Карантин в Украине продлили до 31 июля В мире
14:58 Интернет-мошенники похитили у гродненской фирмы $30 тыс. Происшествия
14:57 На мероприятия "Славянского базара в Витебске" уже продано около 15 тыс. билетов Культура
14:55 Соловей: важно создать конкретную дорожную карту сотрудничества Беларуси и Кировской области Регионы
14:46 В торжественном открытии "Славянского базара" примут участие все анонсированные артисты - Вавилов Культура
14:40 В конкурсе молодых исполнителей на "Славянском базаре" выступят представители 18 стран Культура
14:32 Директор "Славянского базара": фестиваль пройдет в современном формате Культура
14:32 Шлык: выездные приемы востребованы и удобны для людей Регионы
14:26 Более 80% выпущенного в этом году БМЗ металла отгружено на экспорт Экономика
14:15 Белорусские шашисты сыграют с командами Нидерландов и Эстонии в первых турах Кубка наций Спорт
14:14 В Китае продемонстрировали 5G-электротрактор на водородном топливе Технологии
14:13 "Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля Культура
14:11 Сумма межбюджетных расчетов Беларуси и России по нефти будет определена по итогам 2020 года - Мезенцев Экономика
13:57 В Беларуси впервые за 9 лет нашли гнездо с птенцами беркута Общество
13:46 В Одессе разбился легкомоторный самолет В мире
13:35 Продажи новых автомобилей в ЕС из-за пандемии в мае упали почти вдвое В мире
13:28 Доллар и российский рубль на торгах 17 июня подорожали, евро подешевел Экономика
13:14 Пекин для сдерживания COVID-19 ужесточает ограничения на передвижение В мире
13:13 В Орше мошенник за деньги обещал призывникам отсрочку Происшествия
13:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 32 735 пациентов с COVID-19 Общество
12:43 BIB-KASSA - POS-терминал, кассовый аппарат и модуль СКО в одном устройстве Экономика
12:32 Директор минской фирмы ритуальных услуг обвиняется в мошенничестве на Br60 тыс. Происшествия
12:25 Швейцария переживает наихудшее падение экономики с 1975 года В мире
12:19 Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд Экономика
12:10 Брифинг о ситуации с замором рыбы в водоемах Беларуси пройдет в пресс-центре БЕЛТА 18 июня Общество
12:08 Как БелАЭС готовится к интеграции в энергосистему Экономика
12:07 Правительство скорректировало квоты на производство алкогольной продукции в 2020 году Экономика
11:59 "Ла Страда" и МОМ запускают кампанию поддержки трудовых мигрантов за рубежом во время пандемии Общество
11:57 Более 280 нарушителей поймали с начала года фотоловушки в белорусских лесах Общество
11:50 "Альпари Евразия" отмечает существенный рост интереса к онлайн-курсам по финансовой тематике Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
17 июня 2020, 14:26

Более 80% выпущенного в этом году БМЗ металла отгружено на экспорт

Юрий Назаров. Фото из архива
Юрий Назаров. Фото из архива

17 июня, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. Более 80% выпущенного в январе - мае этого года на Белорусском металлургическом заводе металла отгружено на экспорт. Об этом речь шла сегодня во время рабочей поездки на БМЗ заместителя премьер-министра Юрия Назарова, передает корреспондент БЕЛТА.

БМЗ, как и все производители, в этом году столкнулся с рядом трудностей, вызванных внешними факторами. "Ситуация непростая. Причина всем понятна: традиционные рынки "скукожились". Мы разбирались по металлокорду, трубам, прокатной продукции. Сейчас нужно определить, как финансово подставить плечо предприятию, чтобы оно в это непростое время могло себя увереннее чувствовать. Вырабатываем решения, как провести оздоровление", - отметил Юрий Назаров.

В пресс-службе предприятия пояснили, что проводимые в большинстве стран карантинные мероприятия, падение цен на нефть и девальвация российского рубля привели к снижению цен на металлопродукцию и объемов ее потребления. В первую очередь речь идет о высокомаржинальных продуктах. Тем не менее завод продолжает работу без наращивания складских запасов, что позволяет сохранить предприятию его коллектив и позиции на мировом рынке.

"По оперативным данным, за пять месяцев этого года БМЗ выплавил 1,077 млн т стали. В цехах предприятия она была переработана в различную металлопродукцию (прокат, горячекатаные трубы, металлокорд и различные виды проволоки) и продана потребителям. Более 80% выпущенного в 2020-м на заводе металла отгружено на экспорт", - рассказали на заводе.

Металлопродукцию БМЗ экспортировал в январе - апреле в 48 стран. В региональном разрезе наблюдается перераспределение некоторых объемов с Африки и Ближнего Востока на европейский рынок. Более чем на 50% к аналогичному периоду 2019-го вырос в натуральном и стоимостном выражениях экспорт в Австрию, Испанию, Польшу, Румынию, Финляндию, Францию и Швейцарию. По сравнению с минувшим годом заметно увеличились продажи в США, Сингапур, Буркина-Фасо, Гану, Кению и Украину.

В разрезе видов продукции по итогам работы за январь - апрель на внешних рынках наблюдается снижение потребления металлокорда и бесшовных труб. Вместе с тем почти на 25% в стоимостном выражении БМЗ нарастил экспорт арматуры в бунтах, которая реализовывалась в Литву, Нидерланды, Сербию, Израиль и Украину.

На сегодняшнем совещании с участием заместителя премьер-министра обсуждали и китайский рынок. "В этом направлении ситуация сложнее. Китай - крупнейший производитель такой продукции", - подчеркнул Юрий Назаров. Он отметил, что нужно детально изучить, насколько белорусская металлопродукция может быть конкурентна и интересна на этом рынке, даже с учетом логистики.

Вице-премьер на предприятии ознакомился с работой сталеплавильного, трубопрокатного и сортопрокатного производства БМЗ. Также в плане его сегодняшней рабочей поездки посещение "Гомсельмаша". "По "Гомсельмашу" решение уже принято и согласовано с главой государства. Сейчас оно формализуется в нормативный документ по реструктуризации задолженности", - пояснил Юрий Назаров.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
металлургия экспорт
Новости рубрики Экономика
Дмитрий Мезенцев. Фото из архива Сумма межбюджетных расчетов Беларуси и России по нефти будет определена по итогам 2020 года - Мезенцев
Фото из архива Доллар и российский рубль на торгах 17 июня подорожали, евро подешевел
BIB-KASSA - POS-терминал, кассовый аппарат и модуль СКО в одном устройстве
Фото из архива Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд
Фото из архива Как БелАЭС готовится к интеграции в энергосистему
Фото из архива Правительство скорректировало квоты на производство алкогольной продукции в 2020 году
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с активом Гродненской области Лукашенко посетил Гродно: о чем Президент говорил с активом области и зачем поехал на "Гродно Азот"
В Беларуси выздоровели и выписаны 32 735 пациентов с COVID-19
Как БелАЭС готовится к интеграции в энергосистему
BIB-KASSA - POS-терминал, кассовый аппарат и модуль СКО в одном устройстве
Топ-новости
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 17-19 июня
Сумма межбюджетных расчетов Беларуси и России по нефти будет определена по итогам 2020 года - Мезенцев
"Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля
Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд
В Беларуси пациенты с COVID-19 будут получать бесплатные лекарства
"Минск Мир": и вновь новоселья! В столичном комплексе покупатели получают ключи от квартир в новом доме!
Первые в Беларуси: регистрация в Parimatch стала еще проще и занимает менее 5 минут
Доллар стал одной из самых пострадавших от коронакризиса валют - "Альпари Евразия"
Брифинг о ситуации с замором рыбы в водоемах Беларуси пройдет в пресс-центре БЕЛТА 18 июня
В Минске до 1 июля принимают заявки на конкурс инвестпроектов
"Ла Страда" и МОМ запускают кампанию поддержки трудовых мигрантов за рубежом во время пандемии
Гомельские предприятия предложат работу на электронной ярмарке вакансий 18 июня
Правительство продлило сроки действия удостоверений по охране труда
Экономика стран ЕАБР начала движение в сторону восстановления - аналитики банка
БЕЛТА запускает мультимедийный проект "З гонарам у сэрцы"
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.