Более 80% выпущенного в этом году БМЗ металла отгружено на экспорт

17 июня, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. Более 80% выпущенного в январе - мае этого года на Белорусском металлургическом заводе металла отгружено на экспорт. Об этом речь шла сегодня во время рабочей поездки на БМЗ заместителя премьер-министра Юрия Назарова, передает корреспондент БЕЛТА.

БМЗ, как и все производители, в этом году столкнулся с рядом трудностей, вызванных внешними факторами. "Ситуация непростая. Причина всем понятна: традиционные рынки "скукожились". Мы разбирались по металлокорду, трубам, прокатной продукции. Сейчас нужно определить, как финансово подставить плечо предприятию, чтобы оно в это непростое время могло себя увереннее чувствовать. Вырабатываем решения, как провести оздоровление", - отметил Юрий Назаров.

В пресс-службе предприятия пояснили, что проводимые в большинстве стран карантинные мероприятия, падение цен на нефть и девальвация российского рубля привели к снижению цен на металлопродукцию и объемов ее потребления. В первую очередь речь идет о высокомаржинальных продуктах. Тем не менее завод продолжает работу без наращивания складских запасов, что позволяет сохранить предприятию его коллектив и позиции на мировом рынке.

"По оперативным данным, за пять месяцев этого года БМЗ выплавил 1,077 млн т стали. В цехах предприятия она была переработана в различную металлопродукцию (прокат, горячекатаные трубы, металлокорд и различные виды проволоки) и продана потребителям. Более 80% выпущенного в 2020-м на заводе металла отгружено на экспорт", - рассказали на заводе.

Металлопродукцию БМЗ экспортировал в январе - апреле в 48 стран. В региональном разрезе наблюдается перераспределение некоторых объемов с Африки и Ближнего Востока на европейский рынок. Более чем на 50% к аналогичному периоду 2019-го вырос в натуральном и стоимостном выражениях экспорт в Австрию, Испанию, Польшу, Румынию, Финляндию, Францию и Швейцарию. По сравнению с минувшим годом заметно увеличились продажи в США, Сингапур, Буркина-Фасо, Гану, Кению и Украину.

В разрезе видов продукции по итогам работы за январь - апрель на внешних рынках наблюдается снижение потребления металлокорда и бесшовных труб. Вместе с тем почти на 25% в стоимостном выражении БМЗ нарастил экспорт арматуры в бунтах, которая реализовывалась в Литву, Нидерланды, Сербию, Израиль и Украину.

На сегодняшнем совещании с участием заместителя премьер-министра обсуждали и китайский рынок. "В этом направлении ситуация сложнее. Китай - крупнейший производитель такой продукции", - подчеркнул Юрий Назаров. Он отметил, что нужно детально изучить, насколько белорусская металлопродукция может быть конкурентна и интересна на этом рынке, даже с учетом логистики.

Вице-премьер на предприятии ознакомился с работой сталеплавильного, трубопрокатного и сортопрокатного производства БМЗ. Также в плане его сегодняшней рабочей поездки посещение "Гомсельмаша". "По "Гомсельмашу" решение уже принято и согласовано с главой государства. Сейчас оно формализуется в нормативный документ по реструктуризации задолженности", - пояснил Юрий Назаров.-0-