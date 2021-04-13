Более $800 млн направлено в I квартале на погашение и обслуживание внешнего госдолга Беларуси

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более $800 млн в I квартале было направлено на погашение и обслуживание внешнего госдолга Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается такой значимой статьи расходов, как валютные платежи по госдолгу, мы отдали $881,8 млн на исполнение наших обязательств, погашение и обслуживание внешнего государственного долга. Работаем по ранее достигнутым договоренностям с Россией по кредиту ЕФСР и госкредиту РФ", - сказал Юрий Селиверстов.

По его словам, идет работа над тем, чтобы вернуться на рынок заимствований. "Во время пандемии это сложный процесс, так как всем в этих условиях нужны дополнительные ресурсы. Мы нацелены прежде всего на возврат на российский рынок, также прорабатываем азиатский. На европейский рынок мы выходили буквально в прошлом году, планов делать это ежегодно нет", - отметил министр.

"Учитывая, что значительная часть наших обязательств - в российских рублях, нам интересен именно российский рынок, где мы можем занимать средства и направлять их на обслуживание и погашение наших обязательств перед РФ. Коллеги готовы с нами работать", - добавил Юрий Селиверстов.-0-