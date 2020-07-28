28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90% белорусских фермеров занимаются растениеводством, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления государственной собственности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Елена Цыкунова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фермерский сектор в агропромышленном производстве сегодня демонстрирует динамичное развитие. Только за 2019 год фермеры произвели продукции на Br556 млн. Этот объем обеспечили 2 790 фермеров, у которых численность работающих - около 8,8 тыс. Для сравнения, в 2016 году было порядка 2,5 тыс. фермерских хозяйств, там работали 7,5 тыс. человек. Если в 2016-м они производили 1,9% от общего объема сельхозпродукции в стране, то в 2019-м - уже 2,7%. Более 90% фермеров занимаются растениеводством", - сказала Елена Цыкунова.

Актуальным вопросом для фермерских хозяйств является государственная поддержка. Основные меры по поддержке и созданию условий для их развития определены Государственной программой развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы. В 2019 году по мероприятиям госпрограммы фермеры получили Br2,2 млн.

Начальник управления землеустройства Государственного комитета по имуществу Сергей Костров обратил внимание на то, что с каждым годом фермерских хозяйств в Беларуси становится все больше, они укрупняются. "Если раньше средний размер земельного участка был около 50 га, то сейчас он приближается к 90 га. Есть и хозяйства, у которых более 1 тыс. га посевных площадей. Белорусские фермеры развивают производство, перенимают опыт друг у друга", - отметил он.-0-

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