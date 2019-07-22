Более 90% площадей озимого рапса на зерно убрано в Беларуси

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси убрано 90,8% площадей озимого рапса на зерно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Уборка озимого рапса на зерно завершается в Брестской (98,6%) и Гродненской областях (97,2%). В Минской области убрано 94,5% площадей, в Могилевской - 85,8%, Гомельской - 82,1%, Витебской - 80,1%. Заготовлено всего 594,5 тыс. т при урожайности 20,6 ц/га.

Зерновые (без кукурузы, проса и гречихи) убраны на 436,1 тыс. га (20,2% к уборочной площади). На сегодня намолочено более 1,4 млн т зерна. Средняя урожайность его составляет 32,2 ц/га.

Кроме того, хозяйства Беларуси провели второй укос трав на 63,6% площадей (498,9 тыс. га). По данным Минсельхозпрода, сельскохозяйственные организации страны заготовили 2 960,8 тыс. т кормовых единиц травяных кормов. Всего в этом году их планируется заготовить 9 168 тыс. т. На одну условную голову скота заложено 8,69 ц кормовых единиц. Сенажа заготовлено 9 115,2 тыс. т (70,2% к плану), сена - 635,4 тыс. т (67%), силоса - 335,3 тыс. т (1,84%).-0-