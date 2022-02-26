Более 90% продукции экспортирует комплекс по производству картона в Добруше

26 февраля, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Более 90% продукции производства мелованных и немелованных видов картона филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" отправляется на экспорт. Об этом шла речь сегодня во время посещения предприятия председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Крупко поинтересовался, как формируется портфель заказов. "Заявками обеспечены. Основные экспортные направления - Турция, Россия, отправляем в Швецию, Узбекистан и другие страны. Более 90% продукции поставляем за рубеж. Прорабатываем и осваиваем новые рынки", - отметил директор филиала Андрей Лузинов. Так, в этом году намерены отгрузить первые партии в Мексику, Англию.

Всего же с июня по декабрь прошлого года на комплексе произвели 24 тыс. 227 т картона, в том числе мелованного - свыше 19,2 тыс. т. Планируется, по итогам этого года производство составит 120 тыс. т, в том числе мелованного 114 тыс. т, рассказал директор филиала. Покупателям предлагают около 100 видов картона - разной плотности и размеров.

"Предприятие работает, объемы наращиваем, партнеры новые появляются. Мы не стоим на одном месте, развиваемся", - добавил Андрей Лузинов.

Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" - одно из старейших предприятий бумажной отрасли Беларуси. Как отмечают на фабрике, каждый седьмой школьник Советского Союза писал в тетради добрушского производства. К слову, некоторые бумагоделательные машины в строю и сегодня, как, например, установленная еще в 1895 году. И не просто в строю, но и работает с рентабельностью.-0-

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