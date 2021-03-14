Более 95,2% населения имеют располагаемые ресурсы в месяц выше БПМ - Белстат

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в Беларуси в 2020 году лидировал Минск, а в целом по стране этот показатель оказался выше бюджета прожиточного минимума (БПМ) у 95,2% населения. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, сообщили БЕЛТА в Белстате.

Среднедушевые располагаемые ресурсы - это объем средств, которыми располагало домашнее хозяйство для обеспечения всех своих расходов и сбережений за отчетный период, в расчете на члена домашнего хозяйства.

У 20,4% жителей этот показатель превышает БМП втрое и более, у 32,6% составляет от 200 до 300% БПМ. Из 4,8% малообеспеченных граждан больше всего в Брестской (6,9% населения региона), Гомельской (6,8%), Витебской (6,6%) и Могилевской областях (6,5%). В Гродненском регионе таких 3,6%, в Минском - 3,9%, в столице меньше всего - 0,9%.

Примечательно, что среди домохозяйств без детей к малообеспеченным относятся 1,6%, с одним ребенком - 4,8%, а с двумя и более - 11,9%.

Всего в Беларуси 1,5% домохозяйств располагают менее, чем Br200 в месяц на человека. От этого порога до Br250 в месяц - 2,6%, до Br300 - 5,2%, до Br350 - 7%, до Br400 - 8,6%. Больше всего семей, в которых на одного человека в месяц приходится в диапазоне Br400-500, - 20,6%. В диапазоне Br500-600 - 17,3%, Br600-700 - 11,5%, Br700-800 - 7,8%, Br800-900 - 5,5%, Br900-1000 - 3,7%, выше этой суммы - 8,7%.

В разрезе регионов больше всего населения с самым низким из приведенных показателем среднедушевых располагаемых ресурсов (менее, чем Br200) - в Гомельской (2%), Минской (2%) и Могилевской областях (2,4%).

Если же суммировать в каждом регионе минимальные показатели среднедушевых располагаемых ресурсов, то менее Br400 на человека в месяц имеют 27,6% домохозяйств Брестской области, 31% - Витебской, 27,9% - Гомельской, 24,7% - Гродненской, 23,2% - Минской. Хуже всего ситуация в Могилевской области, где среднедушевые располагаемые ресурсы ниже Br400 у 37,1% домохозяйств, лучше всего в Минске - 10,1%.

Также Белстат обновил ряд предварительных годовых данных о финансах белорусских семей. Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2020 году составили 104,6% к уровню 2019 года.

При этом в Минске темп роста реальных денежных доходов составил 106,5% - больше, чем где-либо в регионах. В Минской области - 104%, Брестской и Гомельской - 103,9%, Гродненской - 103,7%, Витебской - 103,3%, Могилевской - 103,1%.

В итоге располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1459,8 в месяц. В городской и сельской местности цифры отличаются. Располагаемые ресурсы в городах и поселках городского типа составили Br1555,3 в месяц, в сельских населенных пунктах - Br1207,7.-0-