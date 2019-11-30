Более Br1,3 млн направят на реконструкцию подстанции "Дяковичи" в Житковичском районе

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики в 2019-2020 годах выделит Br1,378 млн на реконструкцию подстанции 110/10 кВ "Дяковичи". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 ноября 2019 года №809, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Денежные средства будут выделены открытому акционерному обществу "Дяковичи" из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства энергетики на безвозвратной основе. Реконструкция будет проводиться по инвестпроекту "Строительство молочно-товарной фермы на 2400 голов дойного стада вблизи населенного пункта Дяковичи Житковичского района".

Гомельскому облисполкому поручено обеспечить контроль за целевым использованием средств.-0-