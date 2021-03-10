Более Br16 млн льготных кредитов будет выделено на строительство и приобретение жилья в Минске

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень многоквартирных и индивидуальных жилых домов, строительство и финансирование которых в 2021 году осуществляется с использованием льготных кредитных ресурсов, утвержден для города Минска. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 22 февраля 2021 года №10, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно этому перечню, строительство 448 столичных квартир общей площадью 29,3 тыс. кв.м и 611 кв.м индивидуального жилья будет профинансировано в этом году за счет льготных кредитов. Объем льготных кредитных ресурсов ОАО "АСБ Беларусбанк" на эти нужды предусмотрен в размере Br16,161 млн, из них на строительство многоквартирных жилых домов будет направлено Br15,161 млн, на индивидуальное жилищное строительство предусмотрено Br500 тыс. льготных кредитов и Br500 тыс. - на приобретение жилья.

На строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам в 2021 году планируется направить из местных бюджетов Br150 млн и почти Br22 млн будет выделено из республиканского бюджета.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-