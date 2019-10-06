Более Br200 млн налогов доплачено в бюджет благодаря камеральному контролю в I полугодии

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеральный контроль только за первое полугодие 2019 года выявил несоответствие более чем в 26 тыс. налоговых деклараций, что привело к поступлению в бюджет дополнительно Br200 млн. Такие цифры привел министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Технологии позволили нам в полной мере запустить камеральный контроль. Если какие-то декларации попадают к нам с ошибками, программа анализирует и в автоматическом режиме направляет плательщику уведомление о нестывковках. Более 26 тыс. таких уведомлений было направлено за первое полугодие, 96% субъектов хозяйствования воспользовались этими подсказками, исправили свои налоговые обязательства. Таким образом в бюджет дополнительно поступило почти Br200 млн", - привел пример Сергей Наливайко. При этом он подчеркнул, что такое взаимодействие не имеет никаких штрафных последствий для налогоплательщика.

Количество пользователей личных кабинетов налогоплательщиков растет: среди физических лиц рост почти в 4-5 раз по сравнению с прошлым годом. "Мы надеемся, что эта динамика сохранится. Для этого стараемся разрабатывать новые сервисы, чтобы они были удобные, понятные и востребованные", - отметил Сергей Наливайко.

Беларусь перешла на экстерриториальный принцип обслуживания физических лиц (когда можно уплачивать налоги не по месту регистрации). "И порядка 40 тыс. человек уже воспользовались этой возможностью. Мы планируем развивать это направление, чтобы субъекты хозяйствования могли пользоваться таким механизмом. Задача максимум - чтобы не было вообще необходимости в посещении налогового органа, все можно было сделать с помощью компьютера, смартфона. Думаю, в ближайшие 3-4 года львиная доля плательщиков как раз в таком ключе и будет поступать", - добавил министр. Уже сегодня субъекты хозяйствования почти полностью перевели взаимодействие с налоговыми органами в электронный формат: среди юридических лиц - примерно 90%, среди ИП - порядка 70%.

Сергей Наливайко заверил, что 95-96% налогоплательщиков в Беларуси - законопослушные субъекты хозяйствования. Оставшиеся зачастую допускают неточности и ошибки либо из-за незнания законодательства, либо в силу объективных причин, как то отстуствие средств на счете. И только до 1% всех налогоплательщиков - те, кто умышленно занижает налоговую базу с минимизацией налоговых платежей. На них и акцентирована работа контролирующих органов.-0-