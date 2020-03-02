Более Br2,5 млрд инвестиций в основной капитал привлечено в Витебской области за 2019 год

2 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области на развитие экономики и социальной сферы за 2019 год освоено более Br2,5 млрд инвестиций в основной капитал, или 106,2% к уровню 2018 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Витебского облисполкома.

По предприятиям республиканского подчинения использовано Br907,2 млн (122,6%), по организациям, подчиненным местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, - Br857,6 млн (118,9%), по предприятиям без ведомственной подчиненности - Br783,1 млн (83,5%).

Среди регионов области наибольшие объемы инвестиций в основной капитал в 2019 году использованы на территории Витебска (20,5% всего объема) и Новополоцка (15,1%), Оршанского (16,4%) и Миорского (8,6%) районов.

Основными источниками финансирования стали собственные средства организаций (35,5% общего объема инвестиций), кредиты (займы) банков (30%) и средства консолидированного бюджета (16,3%). Доля иностранных источников составляет 6,9%.

На развитие сферы производства использовано Br1,5 млрд, или 60,6% всех инвестиций области. Так, в прошлом году введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма на 1,2 тыс. голов в деревне Стайки Оршанского района. Белорусско-чешским предприятием ООО "Цилиндерс-Бел" открыто производство бесшовных газовых баллонов. ООО "ВетроВатт" реализован проект по строительству ветропарка, транспортной и инженерной инфраструктуры к нему. В Шарковщинском районе реализован проект по строительству мини-гидроэлектростанции на реке Мнюта ООО "ГидроПарк". Завершен инвестиционный проект на предприятии "Витебские ковры" по освоению технологии производства полипропиленовых нитей.

В этом году продолжается реализация инвестпроектов на "Нафтане", ОАО "Полоцк-Стекловолокно", Витебской бройлерной птицефабрике и Оршанском льнокомбинате, Новополоцком заводе технологических металлоконструкций, строительство завода по производству белой жести в Миорском районе, работы по проектированию и строительству объектов второй и третьей очередей мультимодального промышленно-логистического центра "Бремино-Орша".-0-