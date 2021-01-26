Более Br30,6 млн планируется направить до 2025 года на модернизацию торфяных производств

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br30,6 млн планируется направить до 2025 года на точечную модернизацию торфяных производств. Это предусмотрено программой комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Министерства энергетики от 31 декабря 2020 года №49, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Мероприятия программы направлены на внедрение передовых технологий разработки торфяных месторождений, а также добычи, переработки и использования торфа, снижение степени износа основных производственных фондов торфяной промышленности, обеспечение экономически эффективной работы организаций отрасли.

В топливно-энергетический баланс Беларуси в ближайшие пять лет будет вовлечено около 3,3 млн т.у.т. торфяной топливной продукции.

За пятилетку планируется обеспечить добычу торфа в объеме около 11,3 млн т, производство порядка 4 млн т торфяных топливных брикетов, 0,9 млн т сушенки торфяной, 0,7 млн т продукции на основе торфа нетопливного назначения.

Программой предусмотрен отвод 5,3 тыс. га земельных участков и строительство 3,7 тыс. га новых торфяных полей.

Чтобы увеличить выпуск экспортно ориентированных видов торфяной продукции, планируется строительство цеха по кипованию торфа на базе ОАО "Туршовка".

В соответствии с утвержденной правительством схемой распределения торфяников по направлениям использования до 2030 года в разрабатываемый фонд включено 99,1 тыс. га земель с запасами торфа 302,1 млн т.

При достижении устанавливаемых программой объемов добычи запасов торфа в стране достаточно на ближайшие 100 лет.-0-