Более чем в 10 раз выросла сумма сделок компаниями из Китая на БУТБ в январе-сентябре

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более чем в 10 раз до $2 млн выросла сумма сделок на покупку, совершенных компаниями из Китая на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) в январе-сентябре. В товарной структуре преобладали деревянные заготовки и обрезные пиломатериалы хвойных пород, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

Как отметили в БУТБ, всплеск интереса к биржевым торгам со стороны китайского бизнеса обусловлен не только благоприятной ценовой конъюнктурой, но и удобной логистикой, которую смогли предложить белорусские экспортеры. В частности, с этого года появилась возможность покупать пилопродукцию на разных базисах поставки (многобазисные лоты), что позволило китайским компаниям самим выбирать наиболее подходящий для них пункт приемки товара. Кроме того, существенно сократились сроки доставки за счет применения железнодорожного транспорта в рамках инициативы китайского правительства "Один пояс, один путь".

"В дальнейшем для повышения привлекательности биржевой площадки рассматривается возможность введения отдельной торговой сессии по реализации лесопродукции на китайский рынок. Все лоты, выставляемые на эти торги, будут максимально адаптированы под китайских потребителей, а за счет высокой концентрации покупателей будет обеспечиваться необходимый уровень конкуренции", - сообщили в пресс-службе биржи.

Помимо Китая, высокие темпы роста закупок белорусской продукции были характерны для США - в 2,6 раза, Швейцарии - в 2 раза, Бельгии - на 84%, Испании - на 24% и Нидерландов - на 17%. Вместе с тем лидером по сумме импортных сделок по-прежнему остается Литва. За 9 месяцев текущего года на этот рынок реализованы товары на общую сумму $87,4 млн, что на 3% больше, чем за тот же период 2019 года. Наибольшей популярностью у литовских покупателей пользовались пиломатериалы, древесная щепа, рапсовое масло, казеин и цемент.-0-