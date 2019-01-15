Более четверти отгруженной БМЗ в 2018 году металлопродукции является инновационной

15 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" поставлено свыше 2,36 млн т металлопродукции, что составляет 106,2% к уровню 2017-го. Более 26% реализованного является инновационными разработками, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Так, за минувший год БМЗ отгрузил потребителям инновационной продукции более чем на $380 млн. На предприятии в 2018-м впервые были освоены 18 видов продукции. "Речь идет о новых видах круглого проката, катанки, арматуры и металлокорда", - уточнили в пресс-службе.

Большая работа проделана на предприятии и в плане разработок на перспективу. Выполнено 25 научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. В исследования и разработки инвестировано около $1,9 млн. "Фактически все эти средства были освоены собственными силами - сотрудниками исследовательского центра, технического управления, центральной заводской лаборатории и управления проектирования и реконструкции", - рассказал Александр Олесик. Он напомнил, что в 2017 году на основании заключения Госкомитета по науке и технологиям и Национальной академии наук Беларуси БМЗ был аккредитован в качестве научной организации.

Также в минувшем году на БМЗ были разработаны и изготовлены опытные образцы новых конструкций бортовой бронзированной проволоки и металлокорда для ведущих мировых шинных компаний. Их внедрение в производство запланировано после прохождения необходимых испытаний.

В настоящее время в собственности БМЗ находится 16 изобретений, 2 полезные модели и 51 товарный знак.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-