26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины субъектов хозяйствования Беларуси применяют упрощенную систему налогообложения (УСН). Об этом сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заместитель начальника главного управления методологии налогообложения - начальник отдела специальных режимов налогообложения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Ирина Луферчик.

По данным МНС, на 1 января 2019 года УСН применяло 36,2% всех организаций и 60,4% индивидуальных предпринимателей. Всего упрощенную систему использует свыше 210,2 тыс. субъектов хозяйствования, а их доля в общем количестве субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых органах, за год возросла с 47,7% до 50,1%.

За 2018 год от плательщиков налога при УСН поступило в бюджет Br554 млн, что составляет 2,2% в общей сумме доходов бюджета, контролируемых налоговыми органами (в 2017 году - 2%).

Ирина Луферчик отметила, что за 8 лет (с 2011-го по 2018-й) количество плательщиков налога при УСН возросло в два раза. По ее мнению, эта система привлекает бизнес простотой исчисления, упрощенным учетом и низкими ставками. При определенных условиях налог при УСН заменяет пять налогов: налог на прибыль, НДС, налог на недвижимость, экологический налог и сбор с заготовителей.-0-

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