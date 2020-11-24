Более трети обращений по поводу нарушения прав потребителей в январе-сентябре касались торговли

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более трети обращений по поводу нарушения прав потребителей в январе - сентябре 2020 года касались торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

МАРТ, местные исполнительные и распорядительные органы за 9 месяцев рассмотрели 7273 обращения граждан (в январе - сентябре 2019 года - 8029). Таким образом, это число снизилось на 9%. Наибольшее количество обращений рассмотрели Минский горисполком и администрации районов Минска (36% от общего количества), исполкомы Брестской области (15%), Могилевской (11,3%), Минской (10%).

"Структура обращений в области защиты прав потребителей на протяжении последних нескольких лет сохраняется. Жалобы по вопросам нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, в том числе посредством интернет-магазинов, составляют 36% от общего числа, по услугам - 64%", - отметили в МАРТ. Сюда относятся жилищно-коммунальные услуги, бытовое обслуживание, услуги сервисных центров и другие, в том числе туристические, медицинские, финансовые, перевозчиков, связи.

Граждане наиболее часто обращались в связи с приобретением товаров ненадлежащего качества, предоставлением недостоверной информации о товарах, в том числе на сайтах интернет-магазинов, а также в связи с невозможностью вернуть товар, приобретенный во время презентаций, рекламных акций. Обращения также касались повышения интернет-продавцами цены на товар уже после подтверждения заказа на покупку или отказа в доставке по заявленной цене. Потребители жаловались и на нарушение продавцами интернет-магазинов предусмотренного законодательством срока возврата денежных средств за товар надлежащего и ненадлежащего качества, а также навязыванием расширенной гарантии при приобретении технически сложных товаров. Кроме того, в числе причин для жалоб - мошеннические (фишинговые) интернет-сайты, не предоставление потребителям права выбора формы оплаты (наличная, безналичная) за заказанные в интернет-магазине товары, невозможность возврата стоимости входных билетов на отмененные культурно-зрелищные мероприятия.

"Актуальными остаются обращения потребителей, связанные с приобретением товаров в социальных сетях и в группах, создаваемых в популярных мессенджерах. Потребителям следует знать, что в этих случаях отправителями товаров, как правило, являются физические лица и на приобретение у них товаров белорусское законодательство о защите прав потребителей не распространяется. В таких случаях возникшие споры могут разрешаться только в судебном порядке", - обратили внимание в МАРТ.

С развитием интернет-технологий и онлайн-сервисов растет число мошенничеств с использованием так называемых фишинговых интернет-сайтов, копирующих сайты популярных белорусских интернет-ресурсов. Создание таких копий направлено на хищение денежных средств со счетов банковских карт граждан, размещающих рекламные объявления о продаже товаров на интернет-ресурсах. Наиболее часто мошеннические действия совершаются на торговых интернет-площадках, когда одно физическое лицо продает бывший в употреблении товар другому. При этом мошенники, как правило, выступают в роли покупателей, предлагая осуществить расчет в безналичной форме посредством фишингового сайта. Ссылку на него обычно присылают в мессенджере и просят сообщить сведения о банковской карте.

В январе - сентябре составлено 314 протоколов об административных правонарушениях в сфере защиты прав потребителей и торговли, вынесено 313 предписаний о прекращении нарушений. Субъектам хозяйствования направлялись рекомендации и предупреждения, проводилась разъяснительная работа. По результатам рассмотрения обращений в досудебном порядке потребителям возмещено материального ущерба на сумму Br127,4 тыс.-0-