Более трети продаж сельхозпродукции через БУТБ пришлось на шрот масличных

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более трети продаж сельскохозяйственной продукции через Белорусскую универсальную товарную биржу пришлось на шрот масличных культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"По итогам семи месяцев закупки шрота масличных культур на торгах Белорусской универсальной товарной биржи увеличились на 24% к аналогичному периоду прошлого года и составили Br186 млн. Доля данного товара в общем объеме продаж сельхозпродукции через БУТБ превысила 36%. Основными покупателями белкового сырья являются предприятия аграрного сектора. При этом наибольшим спросом пользуется соевый и подсолнечный шрот, в то время как рапсовый востребован в меньшей степени", - сказал Роман Янив.

По его словам, рынок шрота сегодня достаточно конкурентный, что позволяет покупателям экономить значительные суммы за счет снижения цены во время биржевых торгов. "В торгах шротами масличных регулярно участвуют около 100 продавцов. Преимущественно это производители либо первые поставщики, которые уже со старта торговой сессии готовы предложить покупателям выгодные ценовые условия. Естественно, если объем закупки значительный, то на такой лот могут претендовать сразу несколько продавцов. В этом случае выигрывает оферта с наименьшей ценой", - отметил пресс-секретарь.

Традиционно практически весь объем шрота через БУТБ продают или белорусские компании, или представительства иностранных фирм. Однако в текущем году биржевую площадку начали активно использовать нерезиденты Беларуси. В частности, впервые на БУТБ вышли поставщики белкового сырья из Украины и Кыргызстана. В январе - июле они совершили сделки на сумму Br2,1 млн и Br0,9 млн соответственно.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-