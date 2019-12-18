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Экономика
18 декабря 2019, 11:24

Большая часть разрешений на перевозки в Польшу выдана малому бизнесу - Минтранс

Фото из архива
Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая часть разрешений на перевозки в Польшу выдана малому бизнесу, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Имеющееся ограниченное количество разрешений распределено максимально эффективно. Все перевозчики имели возможность участвовать в их распределении на равных условиях. Среди тех, кто получил разрешения, крупных перевозчиков только 1%. 96% получивших разрешения имеют до 30 автомобилей (это до 100 работающих), из них 52% - микроорганизации, имеющие до пяти автомобилей на предприятие. Так что никак нельзя сказать, что разрешения получил только крупный бизнес, а малых перевозчиков обидели", - сказал Алексей Ляхнович.

С февраля 2019 года действует новая формула, регламентирующая распределение разрешений. Она долго обсуждалась с перевозчиками, бизнес получил возможность высказаться. "Предыдущая формула не позволяла войти на рынок новым перевозчикам. Нынешняя позволяет обеспечить допуск на рынок всем тем, кто работает наиболее эффективно", - подчеркнул первый замминистра.

Для получения разрешений перевозчики должны были вовремя подать заявку и показать эффективность своей работы: их выручка должна быть выше 40% от средней выручки по сектору. По словам начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергея Дубины, те, кто получил разрешения на перевозки в Польшу, формируют 85,5% выручки по стране в данной сфере, а не получившие - 3,7%. Оставшийся процент не работает на польском рынке.

"Те перевозчики, которые прозрачно и эффективно работали, разрешение получили. У тех предприятий, которые их не получили, выручка ниже среднего в 5,8 раза", - отметил Алексей Ляхнович. Кроме того, есть предприятия, которые осуществляют перевозки для собственных нужд. "Это не основной вид их деятельности. Соответственно, они не показывают нужную выручку и не получили разрешений. Мы сейчас ведем диалог с польской стороной, чтобы этим 30 предприятиям разрешили осуществлять перевозки без разрешений. До Нового года попытаемся закрыть этот вопрос", - добавил первый замминистра.

Беларусь и Польша обмениваются на паритетной основе одинаковым количеством разрешений для перевозчиков - по 199 тыс. на данный момент. Однако Польша использует не все разрешения, в то время как белорусскому бизнесу их не хватает. С учетом непростой ситуации Минтранс попросил польскую сторону передать часть квот 2020 года на текущий период. Польша согласилась передать 10 тыс. разрешений, так что в этом году будет использоваться 209 тыс., а на следующий остается 189 тыс. "Квоты на первый квартал полностью распределены. Распределение на второй квартал будет по итогам первого, - рассказал Алексей Ляхнович. - Польская сторона до апреля не пойдет на переговоры, пока у них не будет статистики по количеству поездок. Они будут видеть, сколько польских перевозчиков поехали в Беларусь, и от этого будут исходить по количеству разрешений".

Как пояснил Сергей Дубина, для увеличения количества разрешений в будущем важно их эффективно распределять. "Если будут работать наиболее эффективные перевозчики, фрахтовые ставки на рынке международных перевозок могут немного подрасти, а значит, польская сторона будет заинтересована в перевозках на территорию Беларуси. Соответственно, число разрешений, которые они используют, увеличится, и они тоже будут заинтересованы в увеличении их количества", - обратил внимание он.-0-

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