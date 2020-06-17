Больших изменений на валютном рынке в Беларуси из-за туристического сезона ждать не стоит - эксперт

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больших изменений на валютном рынке из-за туристического сезона ждать не стоит. Такое мнение высказал старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб сегодня во время онлайн-конференция на сайте БЕЛТА.

"В течение ближайшего месяца больших изменений на валютном рынке ждать не стоит. В связи с тем, что традиционный выездной туризм сейчас практически недоступен из-за закрытых границ по большинству направлений, не будет и традиционного сезонного туристического спроса на валюту. В этих условиях иностранные валюты могут снизиться примерно на 1%", - прогнозирует Вадим Иосуб.

Если говорить о перспективах валюты до конца года, то, по словам старшего аналитика "Альпари Евразия", стоимость валютной корзины будет расти примерно пропорционально инфляции. "Еще есть потенциал для роста с нынешних уровней на 3-5%. В этом случае доллар к концу года может вырасти до Br2,45-2,5, евро - до Br2,77-2,83, российская валюта - до Br3,51-3,58 за 100 российских рублей. Однако в этот прогноз могут внести серьезные коррективы сильные колебания на внешних валютных рынках: евро к доллару, доллара к российскому рублю. Что касается внутренних факторов, резкое смягчение денежно-кредитной политики сможет спровоцировать более глубокое снижение национальной валюты", - считает эксперт.

С начала года по текущую неделю курс доллара к белорусскому рублю вырос на 13%, евро - на 14,4%, а российская валюта выросла менее чем на 0,1%. Валютная корзина подорожала за это время на 6,6%. На фоне ажиотажа в конце марта официальный курс доллара достигал Br2,64, однако сейчас снизился примерно к Br2,38. Европейская валюта со своего пика Br2,88 снизилась к Br2,69.

"Пик роста валют пришелся на конец марта и был связан с паническими настроениями у населения и части предприятий на фоне глобального распространения пандемии коронавируса. Кроме того, за счет длительного превышения роста доходов над производительностью труда многолетнее чистое предложение валюты со стороны населения с начала года превратилось в чистый спрос, - отметил Вадим Иосуб. - То есть как только снизились панические настроения, валюта от роста перешла к снижению. Кроме того, значительный вклад в рост курсов доллара и евро внесло падение российского рубля к этим двум валютам".

По оценке старшего аналитика "Альпари Евразия", залогом устойчивости белорусского рубля стал режим плавающего курса. "Он в очередной раз продемонстрировал, что при плавающем курсе любой рост сменяется падением, так как любой ажиотаж рано или поздно заканчивается. В условиях плавающего курса на рост спроса рынок отвечает ростом курса. Зато при этом нет никакого дефицита валюты, любое предприятие может купить валюту на рынке, а любой человек - в банке", - отметил Вадим Иосуб.-0-

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