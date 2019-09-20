БООР планирует заработать в этом году на иностранном туризме около 1 млн евро

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское государственно-общественное объединение "Белорусское общество охотников и рыболовов" планирует в этом году заработать на иностранном охотничьем туризме около 1 млн евро, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления охоты и рыболовства БООР Сергей Цебрук, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель БООР отметил, что в 2018 году доходы организации составили Br16,5 млн, из которых Br8,8 млн - от охотхозяйственной деятельности. Соотношение доходов к расходам составило 126%. "Это говорит о том, что практически все наши хозяйства являются самоокупаемыми", - подчеркнул Сергей Цебрук.

Он пояснил, что увеличение доходной части происходит в основном за счет развития иностранного охотничьего туризма. "Выручка от него в 2028 году составила 847 тыс. евро, - уточнил начальник управления. - Мы начинаем приближаться к уровню 2013 года, когда еще был кабан, были массовые охоты. Тогда БООР зарабатывало чуть более миллиона евро. В нынешнем году планируем приблизиться к этой цифре".

Всего в 2018 году обществом было проведено 838 туров и принято более 2 тыс. иностранных граждан.

Вместе с тем, отметил Сергей Цебрук, основной задачей БООР является создание условий для охоты белорусским гражданам. Так, на протяжении пяти лет не меняются цены на загонную охоту. Не будут повышать ее стоимость и в этом году.

По состоянию на 1 января 2019 года на учете БООР состояли около 38 тыс. охотников. В охотхозяйствах общества обитают около 21 тыс. особей лося, 60 тыс. - косули, 8 тыс. - благородного оленя.-0-