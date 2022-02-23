Боровик: мы должны на десятилетие вперед стабилизировать свою экономическую систему

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны на десятилетие вперед стабилизировать свою экономическую систему. Об этом заявил политолог Вадим Боровик во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме".

"Мы должны осознать в Беларуси, что идут очень серьезные внешние вызовы. 16 февраля нам провокативно называли началом военных действий между Союзным государством и Украиной. Это был один из этапов не только геополитической борьбы с Российской Федерацией и Союзным государством, но и борьбы с той конституционной реформой, которую мы проводим. Потому что наши оппоненты понимают, что успешно проведенная конституционная реформа выстраивания четкой политической системы и сохранение социально-политической стабильности неизбежно приведут к необходимости с нами экономического и политического сотрудничества. Это не за горами. Они это понимают", - сказал Вадим Боровик.

По его словам, мы стоим на пороге дополнительных очень жестких вызовов извне. "Экономика - это основа, базис для развития, потому что любая социально-политическая система требует финансовых вливаний. И мы должны с вами сегодня освоить новые рынки, в первую очередь которые компенсируют нам те потери, где против нас введены санкции. Мы должны на десятилетие вперед стабилизировать свою экономическую систему, укрепить рубль, уменьшить зависимость от ряда рынков, где мы находимся", - отметил политолог.-0-

Фото Николая Петрова