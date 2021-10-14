Бранцевич: агропромышленные регионы должны стать территориями новых возможностей

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агропромышленные регионы должны стать территориями новых возможностей. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич во время рабочей поездки в Глусский район, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Замглавы экономического ведомства ознакомилась с ходом реализации инвестпроекта на одном из местных предприятий и приняла участие в заседании райисполкома, на котором рассматривались планы развития отдельных регионов.

В ходе обсуждения заместитель министра призвала предусматривать в программных документах инструменты минимизации рисков реализации перспективных инвестиционных идей и предложений, задействующих местные ресурсы и возможности.

"Чтобы район мог успешно и устойчиво развиваться, как воздух необходимы новые высокопроизводительные рабочие места. Мы видим, что как только там появляются один - два таких предприятия, агропромышленные регионы с уровнем зарплаты чуть ниже, чем в среднем по стране, немедленно покидают группу отстающих. Соответственно наша задача - предложить решения, реализация которых способна выровнять дифференциацию этих регионов, превратить их в территории новых возможностей для потенциального инвестора", - отметила Татьяна Бранцевич.-0-