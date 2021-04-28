Бранцевич: будущее предприятий - за цифровизацией производственных процессов

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущее предприятий - за цифровизацией производственных процессов. Такое мнение выразила заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич во время рабочей поездки в Гомель, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Татьяна Бранцевич посетила ряд предприятий - ОАО "8 Марта", ОАО "Коминтерн" и ОАО "Гомельский жировой комбинат". В ходе встречи с руководством и активом она обсудила проблемные вопросы и перспективы развития.

"Успешная работа любой организации в первую очередь зависит от эффективного менеджмента. Оздоровить финансовое состояние предприятий, таких как жировой комбинат, могут своевременные управленческие решения. Необходимо планомерно работать с запасами произведенной продукции, искать пути снижения издержек, избавляясь от неликвидного имущества, продуктивно взаимодействовать с отечественными поставщиками сырья и многое другое. Все это позволит снизить долговую нагрузку, пополнить оборотные средства, выйти на внешние рынки с продукцией глубокой степени переработки. Конечно, в компетенции менеджмента разработка такого бизнес-плана, который бы заинтересовал потенциального инвестора, чей приход мог бы вдохнуть в предприятие новую жизнь. Такое решение, в частности, прорабатывается для ОАО "8 Марта" с участием концерна "Беллегпром", - отметила заместитель министра.

По мнению Татьяны Бранцевич, перспективы дальнейшего развития должны четко видеть и стабильно работающие предприятия. "Следует активно работать на внешних рынках, привлекать инвесторов с развитыми технологиями и товаропроводящими сетями. И, разумеется, не забывать о цифровизации производственных процессов. За такой индустрией - будущее", - подчеркнула она.

Также во время рабочей поездки замминистра приняла участие в заседании Гомельского облисполкома, посвященного итогам социально-экономического развития области в первом квартале.-0-