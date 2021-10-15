Бранцевич: для устойчивого роста региональных экономик нужно поддерживать перспективные идеи

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для устойчивого роста региональных экономик необходимо поддерживать перспективные идеи и инвестпредложения. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич во время онлайн-заседания по рассмотрению проектов пятилетних программ социально-экономического развития Ганцевичского, Дрогичинского, Малоритского и Столинского районов Брестской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Анализировались фактическое состояние дел и проблемы местных предприятий, а также пути повышения их эффективности в текущей пятилетке. "Будущее многих организаций реального сектора связано со способностью менеджмента оперативно и грамотно перестроить свои бизнес-процессы, сместить акцент в маркетинговых стратегиях на выпуск востребованных на рынке продуктов, планомерно работать с товаропроводящими сетями, возможно, перепрофилироваться", - сказала Татьяна Бранцевич.

Она также отметила: обеспечить устойчивый рост региональных экономик в долгосрочной перспективе возможно только улучшая деловой климат и стимулируя инвестиционную активность. "Необходимо поддерживать те перспективные идеи и предложения, которые имеют потенциал стать локомотивами роста и потянуть за собой появление новых рабочих мест", - подчеркнула замминистра.-0-

Бранцевич: успешная реализация нацстратегии развития связана с устойчивой экономикой регионов