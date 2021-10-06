Бранцевич: нужно создать национальную систему мотивации к снижению углеродных выбросов

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо создать национальную систему мотивации к снижению углеродных выбросов. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, комментируя постановление Совета Министров №553 от 29 сентября 2021 года "Об установлении определяемого на национальном уровне вклада Республики Беларусь по сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года".

Документ устанавливает новую безусловную общеэкономическую цель - снизить до 2030 года выбросы парниковых газов не менее чем на 35% от уровня выбросов 1990 года с учетом сектора "Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство".

Госорганам и местным органам власти поручено учитывать эту цель при разработке проектов и реализации программ социально-экономического развития Беларуси, государственных и отраслевых программ до 2030 года.

"Беларусь последовательно выполняет свои международные обязательства по Парижскому соглашению. Однако в текущих условиях этой работе следует придать иной практико-ориентированный подход, обеспечивающий баланс экологической повестки, интересов отраслей и задач внешней торговли. Поэтому сама жизнь диктует необходимость детального анализа существующей ситуации с целью создания в долгосрочной перспективе национальной системы мотивации к снижению углеродных выбросов", - сказала Татьяна Бранцевич.

По ее словам, республика выполняет план мероприятий по реализации Парижского соглашения. "В его рамках будет подготовлена и утверждена Стратегия долгосрочного развития Беларуси с низким уровнем парниковых газов на период до 2050 года. Документ должен охватить ключевые отрасли экономики: промышленность, строительство, ЖКХ, транспорт. Наш партнер Россия уже подготовила такую стратегию. В ней представлено несколько сценариев по достижению целей углеродной нейтральности. Беларусь не остается в стороне, так как конечным бенефициаром такой работы должна стать отечественная экономика в целом", - объяснила заместитель министра.-0-