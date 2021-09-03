Бранцевич: перерабатывая своими силами сырье, мы инвестируем в человеческий капитал

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич приняла участие в выездном семинаре-совещании в Копыльском опытном лесхозе. Мероприятие проходило под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Назарова, чтобы проанализировать ведение лесного хозяйства и производственную деятельность, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минэкономики.

Татьяна Бранцевич ознакомилась с принципом работы Единой государственной автоматизированной системы учета древесины и сделок с ней. Преимущество системы - в контроле за лесным ресурсом, начиная от заготовки до продажи конечному потребителю, а также правильном принятии управленческих решений.

Замминистра экономики отметила, что важно обеспечивать потребности внутреннего рынка в лесоматериалах. "Производственные цепочки в отрасли должны быть максимально локализованы у нас, в Беларуси. Перерабатывая собственными силами сырье в конечный продукт с высокой добавленной стоимостью, мы не только получаем дополнительную выручку здесь и сейчас, но и работаем на перспективу: создаем новые высокопроизводительные рабочие места, помогаем трудовым активам освоить новые компетенции. А это уже серьезные инвестиции в человеческий капитал", - подчеркнула Татьяна Бранцевич.

С участниками семинара-совещания замминистра ознакомилась с принципами посадки лесных культур дуба и лиственницы, а также с механизированными видами работ в лесном хозяйстве.-0-