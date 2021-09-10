Бранцевич: приоритеты Программы-2025 позволят Беларуси выполнить глобальные цели развития ООН

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достижение приоритетов Программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы позволит Беларуси выполнить глобальные цели устойчивого развития ООН. Такое мнение высказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, презентуя на заседании Совета по устойчивому развитию приоритеты и наиболее значимые направления данного документа в увязке с целями развития ООН, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

"Приоритет "Счастливая семья" подразумевает укрепление традиционных семейных ценностей. Это цели устойчивого развития ООН №1 - ликвидация нищеты, №3 - хорошее здоровье и благополучие и №5 - гендерное равенство. Сильные регионы - это акцент на комфортные и безопасные условия жизни и труда в любом уголке страны, что позволит достичь цели №2 (ликвидация голода), №10 (уменьшение неравенства) и №11 (устойчивые города и населенные пункты). Интеллектуальная страна обеспечивает образование и обучение, развитие науки, поддержку изобретательства и рационализаторства. В преломлении через Цели устойчивого развития, это №4 (качественное образование), №8 (достойная работа и экономический рост) и №9 (индустриализация, инновации и инфраструктура). Государство - партнер ведет к укреплению диалога и взаимного доверия между государством, обществом, человеком, бизнесом - соответственно цели №16 - мир, правосудие и эффективные институты и №17 - партнерство в интересах устойчивого развития", - пояснила замминистра.

Таким образом, по словам Татьяны Бранцевич, достижение приоритетов Программы-2025 позволит создать необходимые условия для выполнения Беларусью глобальных Целей устойчивого развития ООН.-0-