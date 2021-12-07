Бранцевич рассказала о ключевых изменениях в закон об ипотеке

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На прошедшем сегодня расширенном заседании Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей рассмотрен проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об ипотеке". О ключевых изменениях в закон рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Закон "Об ипотеке" действует с 2008 года. За это время назрела необходимость его адаптировать к новым условиям и законодательным актам, учесть полезный опыт партнеров по ЕАЭС. Законопроект тщательно проанализирован госорганами, Верховным судом, Нацбанком, представителями экспертного сообщества, другими заинтересованными. В итоге сформулировано и предложено несколько ключевых изменений. "Во-первых, более четко определен предмет ипотеки. Во-вторых, введено понятие "созалогодержатели". Иными словами, несколько лиц могут обладать равными правами на получение удовлетворения из стоимости предмета ипотеки, - рассказала Татьяна Бранцевич. - В-третьих, упразднена необходимость госрегистрации договора об ипотеке несозданного имущества: он считается заключенным с момента придания ему письменной формы. В-четвертых, характеристики предмета ипотеки могут изменяться, но это никак не влияет на договорные обязательства. В-пятых, залогодатель получает право завещать имущество, распоряжаться им согласно брачному договору с уведомлением, но без согласования залогодержателя".

Помимо этого, устанавливаются последствия несоблюдения условий сдачи имущества в аренду, безвозмездной передачи в пользование и др. При взыскании такого имущества все права третьих лиц прекращаются. Кроме того, особо прописан порядок передачи в ипотеку капитального строения с изолированными помещениями или машино-местами. При передаче здания в ипотеку целиком под нее также попадают все помещения. Но обратная ситуация не допускается. "С трех до шести месяцев продлен период между датами составления акта инвентаризации, бухгалтерского баланса, заключения аудитора о составе, стоимости предприятия и заключения договора об ипотеке. И наконец, нововведение с важным социальным эффектом: если у должника имеется иное имущество, за счет которого могут быть удовлетворены требования залогодержателя, и размер просрочки сравнительно невелик, взыскано может быть оно, а не жилье в ипотеке", - отметила она.

По мнению замминистра, вносимые в закон изменения позволят упростить, сделать более понятными правовые отношения в сфере ипотеки.-0-