Бранцевич: региональная политика государства направлена на то, чтобы люди хотели жить на своей земле

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональная политика государства направлена на то, чтобы люди хотели жить на своей земле. Такое мнение высказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич в ходе рабочей поездки в Молодечно для обсуждения проектов программ социально-экономического развития Минской области, Молодечненского, Борисовского, Солигорского районов до 2025 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

"В любом городе, регионе могут быть созданы новые возможности. Но для этого нужно найти, как это принято сейчас говорить, "фишку" его развития: перспективную специализацию, конкурентное преимущество, "свое лицо". Иными словами, региональные программные документы должны дать ответ на вопрос: как воплотить в жизнь потенциал каждого района страны, сделать его привлекательным для людей и бизнеса", - подчеркнула Татьяна Бранцевич.-0-