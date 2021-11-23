Бранцевич: следует расширить рамки отнесения субъектов предпринимательской деятельности к социальным

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минэкономики предлагает расширить рамки отнесения субъектов предпринимательской деятельности к социальным. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, выступая на заседании Совета по вопросам правовой и судебной деятельности при Президенте Республики Беларусь. Мероприятие было посвящено развитию законодательства о социальном предпринимательстве в стране, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Сегодня в нашей стране существует немало примеров, когда деятельность субъектов хозяйствования ориентирована на достижение социальных целей. Такие организации создают площадки для обмена опытом и поддержки, кооперации. Но при этом в условиях отсутствия специального законодательства они действуют в рамках общего правового поля. Мы предлагаем расширить рамки отнесения субъектов предпринимательской деятельности к социальным. Например, за счет предприятий и ИП, которые производят продукцию или оказывают услуги социально уязвимым категориям граждан, либо создают для них рабочие места. Это позволит активнее привлекать бизнес к благотворительности и решению социальных вопросов", - отметила Татьяна Бранцевич.

Кроме того, по мнению заместителя министра экономики, частный бизнес в социальной сфере сможет более гибко и оперативно учитывать запросы граждан, сохраняя качество услуг на высоком уровне за счет развития конкуренции. "Реализация общественно значимых инициатив будет способствовать поддержке социально уязвимых групп в регионах. А, например, экологические и просветительские проекты могут в дальнейшем масштабироваться на всю страну", - резюмировала Татьяна Бранцевич.-0-