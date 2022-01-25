Бранцевич: укрепление социального вектора создает предпосылки для устойчивого экономического роста

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Укрепление социального вектора расходов создает предпосылки для устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, комментируя складывающуюся по итогам 2021 года динамику доходов населения.

Татьяна Бранцевич отметила, что за январь - декабрь реальная заработная плата возросла на 4,4%, а соотношение зарплаты бюджетников к среднему уровню по стране вплотную приблизилось к отметке в 80%. "Экономический рост, основанный на эффективной работе предприятий, позволяет нарастить "социальные инвестиции". На микроуровне данный тренд проявляется в виде наблюдаемого сейчас роста реальных зарплат и расширения социального пакета работников в виде стимулирующих и мотивирующих выплат, программ обучения. Мы видим, что такой бонус востребован на рынке труда: почти половина безработных готова пройти профобучение, а наиболее низкий уровень безработицы отмечается среди людей с высшим образованием - всего 2,2%", - обратила внимание она.

По ее словам, на уровне государства через увеличение налоговых поступлений расширяются возможности наращивать зарплаты бюджетников (на 3,7%) за счет повышения базовой ставки и "ковидных выплат", поддерживать пенсионеров, молодые семьи, уязвимые категории граждан.

"И в том, и другом случае значительно укрепляется социальный вектор расходов, что позволяет более активно инвестировать в человеческий капитал, создавая предпосылки для устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе", - подчеркнула замминистра.-0-