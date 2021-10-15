Бранцевич: успешная реализация нацстратегии развития связана с устойчивой экономикой регионов

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успешная реализация национальной стратегии устойчивого развития связана с устойчивой экономикой регионов. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, выступая в онлайн-формате на региональном форуме по устойчивому развитию Гомельской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Как подчеркнула Татьяна Бранцевич, Беларусь в статусе суверенного государства неизменно следует идеологии устойчивого развития. "Первую стратегию мы разработали еще в 1997 году. Сейчас реализуем уже пятую национальную стратегию. Каждый ее приоритет тесно сопряжен с Целями устойчивого развития. Это развитие человеческого потенциала, занятость и доходы, цифровизация и инновации, бизнес и инвестиции, экология и рациональное потребление. Успешная их реализация - это не что иное, как устойчивая экономика регионов", - отметила она.

Национальная стратегия устойчивого развития позволяет представить желаемый облик будущего страны и каждого ее района. Татьяна Бранцевич подробно рассказала, какой видится картина регионов к 2035 году: высокий уровень и качество жизни населения, равные возможности для самореализации вне зависимости от "прописки", высокорентабельные производства, чистая экология.

Для того чтобы не только Минск и областные центры, но и малые территории стали привлекательными для жизни, замминистра экономики предложила к реализации четыре блока задач. Во-первых, комплексно развивать территории и рационально размещать производительные силы. Во-вторых, внедрять умные технологии, использовать принципы экологически чистого градостроительства. По словам Татьяны Бранцевич, это увеличит эффективность использования ресурсов, улучшит качество среды проживания населения. В-третьих, изменить тенденцию сокращения демографического и трудового потенциала на таких территориях. Это возможно через использование их экономических преимуществ, внедрение социальных стандартов, приближенных к городским. "В-четвертых, наращивать компетенции и потенциал саморазвития территорий. Важно сформировать инновационно мыслящее, инициативное сообщество, готовое к предпринимательскому риску и активному участию в развитии территорий", - добавила замминистра.

Цель региональной повестки на текущую пятилетку - сократить различия в уровне и качестве жизни людей. Татьяна Бранцевич выделила две особенности обновленной региональной политики. Первая из них - целевой подход к привлечению инвестиций: разработка проектов и поиск под них инвесторов осуществляется с учетом индивидуальной специализации, потенциала и конкурентных преимуществ каждой территории. Вторая - меры поддержки отдельных территорий будут дифференцированы в зависимости от уровня развития и стоящих задач. Основной принцип: меньше потенциал - больше стимулов.

По планам ключевыми результатами региональной политики в 2025 году станут: рост вклада в показатели по инвестициям, выручке, экспорту; увеличение доли собственных доходов местных бюджетов в общем объеме поступлений; рост реальной заработной платы при опережающем росте производительности труда; увеличение уровня занятости населения; комфортная и безопасная среда для проживания; хорошая транспортная инфраструктура с часовой доступностью до места работы; доступ к услугам современного уровня.-0-

Бранцевич: для устойчивого роста региональных экономик нужно поддерживать перспективные идеи