Бранцевич: в Беларуси создадут единую систему социального инфраструктурного планирования

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создадут единую систему социального инфраструктурного планирования. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич.

Совсем недавно, 27 мая 2021 года, вступил в силу указ №199. Он вносит изменения в указ от 5 мая 2006 года №299 и в положение о порядке формирования, утверждения Государственной инвестиционной программы и отчетности о ее выполнении. У многих тема инвестиций ассоциируется со сложными финансовыми процессами. Татьяна Бранцевич рассказала, что представляют собой инвестиционные программы.

"Инвестиционные программы, в нашем случае это, по сути, перечни объектов строительства и иных проектов инвестирования, которые утверждаются либо главой государства, либо облисполкомами (Минском) и финансируются из бюджета. Любая инвестиционная программа, региональная или государственная, включает в себя перечень объектов, которые планируем построить, реконструировать или реставрировать, объемы финансирования, предусмотренные для этого, и период времени, за который необходимо это сделать. В такие программы в первую очередь включаются сады, школы, больницы, поликлиники, дороги и т.д. Иными словами, это объекты социальной сферы, или так называемые социальные инфраструктурные объекты, реализация которых позволит улучшить жизнь граждан", - отметила она.

Также замминистра пояснила, почему назрела необходимость корректировки законодательства и в чем его новизна. "Ранее Министерством экономики в соответствии с вышеуказанным положением формировалась только государственная инвестиционная программа. Иными словами, правила игры были определены только по использованию средств республиканского бюджета. А ведь школы, сады, больницы строят, как правило, за счет средств местных бюджетов, то есть проекты реализуются в рамках региональных инвестиционных программ. Формирование же региональных инвестиционных программ осуществляют местные исполнительные и распорядительные органы. Однако до сегодняшнего дня не был закреплен единый порядок действий и методология формирования этих программ - не были определены единые правила игры для всех регионов. Сейчас сформирован единый и комплексный подход для всех. Это во-первых. Во-вторых, основой планирования строительства этих социальных инфраструктурных проектов становится Национальный инфраструктурный план Беларуси. В НИП входят все социальные инфраструктурные объекты, планируемые в стране", - сказала Татьяна Бранцевич.

По ее словам, одних планов недостаточно. Необходимо соизмерить их с возможностями бюджета. А затем решить, что необходимо построить в первую очередь за счет средств бюджета, а по каким объектам есть смысл диверсифицировать источник, а то и вовсе отложить реализацию проекта.

"Для решения этой задачи объекты, включенные в НИП, будут анализироваться по специальной методике, учитывающей критерии социальной значимости объекта. В результате наиболее социально значимые объекты будут включаться в Государственную и региональные инвестиционные программы. Остальные объекты НИП будут реализованы за счет других источников. Например, использования механизма государственно-частного партнерства, заимствований МФО. Таким образом, планируется создать единую систему социального инфраструктурного планирования, которая будет способствовать развитию как страны в целом, так и отдельно взятого региона. Ведь правильно расставленные приоритеты - большая часть успеха", - подчеркнула заместитель министра.-0-