Бранцевич: "зеленое" финансирование ориентировано на региональные проекты

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Зеленое" финансирование ориентировано на региональные проекты с положительным экономическим, экологическим и социальным эффектом. Об этом сказала замминистра экономики Татьяна Бранцевич, комментируя вопрос о задачах проекта по размещению на бирже международного финансового центра "Астана" государственных "зеленых" облигаций Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Вместе с коллегами из Минфина, Минприроды, Минжилкомхоза, представителями банковского сектора, другими заинтересованными с августа этого года отрабатываем с казахстанскими партнерами соответствующий пилотный проект. Стратегическая цель разрабатываемой в настоящее время концепции "зеленого" финансирования состоит в том, чтобы максимально эффективно задействовать этот капитал на нужды социальной инфраструктуры, в том числе в регионах, - подчеркнула Татьяна Бранцевич. - Реализуя данную инициативу, мы обеспечим дополнительный вклад в развитие территорий за счет проектов с положительным экономическим, экологическим и социальным эффектом".-0-