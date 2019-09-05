Бразилия рассматривает возможность привлечения белорусских компаний к добыче нефти

5 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Бразилия рассматривает возможность привлечения белорусских компаний к проекту по освоению новых месторождений нефти и добыче нефти. Об этом сообщил журналистам посол Бразилии в Беларуси Пауло Фернандо Диас Ферес, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам посла, в Бразилии имеются достаточные запасы нефти, страна обеспечивает собственные потребности в этом сырье. Сейчас рассматривается возможность добычи нефти на суше и в соседних с Бразилией государствах. Ведутся исследования по оценке новых залежей нефти и природного газа.

"Беларусь имеет опыт и знания по добыче нефти на суше. До приезда в Минск я общался с господином Церковским (послом Беларуси в Бразилии Александром Церковским. - Прим. БЕЛТА) и он упомянул о такой возможности. Так совпало, что моим другом является директор второй по размеру компании по добыче нефти в Бразилии. Я организовал встречу представителей посольства и этой компании", - рассказал посол. Он отметил, что говорить о конкретных результатах пока рано. "Мы в самом начале, время покажет, как будет развиваться это направление", - добавил он.

Бразилия рассматривает дальнейшее развитие торгово-экономических отношений с Беларусью в контексте возможностей Евразийского экономического союза и перспектив, которые появятся после вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию. Что касается уровня взаимного товарооборота между странами (а это около $500 млн), то Пауло Фернандо Диас Ферес оценивает его позитивно, хотя внешнеторговое сальдо для его страны складывается отрицательным. "Для нас это не является большой проблемой. Мы видим в этом, скорее, возможность для развития сотрудничества", - сказал он. Основу белорусского экспорта в Бразилию составляют калийные удобрения, импорта из этой страны - самолеты Embraer и сельхозпродукция.

В числе перспективных сфер для сотрудничества посол назвал и военно-промышленный комплекс. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о налаживании контактов в этой сфере между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и бразильской стороной. Однако сложность состоит в том, что в Бразилии в этой сфере работают частные компании и государство не может повлиять на их решение, необходимо налаживать связи напрямую с каждой из них.-0-