Бренд "Сукно" будет сохранен - Лугина

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бренд крупнейшей белорусской текстильной компании "Сукно" будет сохранен, производство разместится на площадке ОАО "Камволь", сообщила журналистам председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это долгосрочный проект. Рассматривалось несколько путей развития предприятия. Принято и согласовано решение о сохранении марки "Сукно". Предприятие будет находиться на площадке ОАО "Камволь", - отметила Татьяна Лугина.

По ее словам, уже выстроен алгоритм работы. Объем реализации нового производства составит около 1 млн пог.м ткани. "Камволь" выбран в качестве площадки как предприятие с похожими технологиями производства. "По оборудованию видим до 20% интеграции", - отметила Татьяна Лугина.

Работники ОАО "Сукно" будут переведены на новое производство, планируется закупка новых станков - определены сроки и источники финансирования. Проект поддержали все госорганы, в том числе подходы одобрены главой государства. Предполагается выпуск не только тонкосуконных тканей, но и пледов, продукции из валяной шерсти. Ожидается, что первые результаты будут получены к концу следующего года.

Как сообщалось, "Сукно" имеет устаревшие мощности, загрузка которых не превышает 10%. При рассмотрении возможности модернизации предприятия специалисты "Беллегпрома" изучили зарубежный опыт, в частности на примере Турции, Украины и Италии, где производства суконных и камвольных тканей располагаются на одной площадке.

В ОАО "Камволь" в основном завершена реконструкция мощностей, освоен выпуск тканей высокого класса с различным составом. Однако на предприятии есть 15 тыс. кв.м свободных площадей. Предполагается, что благодаря переносу суконного производства на ОАО "Камволь" удастся в разы снизить объем необходимых инвестиций по сравнению с восстановлением и развитием прежней площадки.-0-