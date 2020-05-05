5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская, Гомельская и Гродненская области приступили к севу гречихи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Уже три области приступили к севу гречихи: Гомельская, Брестская и Гродненская. На сегодня засеяно 1,7 тыс. га. Всего планируется в каждой области засеять по 4,5 тыс. га, кроме Витебской: там из-за климатических условий сев будет проведен лишь на 0,3 тыс. га. Таким образом, гречиха в целом по стране займет порядка 23 тыс. га. Планируется получить около 30 тыс. т гречихи в бункерном весе (крупы будет меньше)", - сказали в пресс-службе.

По данным на 5 мая, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в стране посеяли на 820,5 тыс. га (95,3% площадей). Практически во всех областях - Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской, Гродненской - работы завершены. В Витебской области эти культуры посеяли на 76% площадей. В этом году в целом по стране они займут площадь 860,9 тыс. га.

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 48,6 тыс. га, что составляет более 96% запланированных площадей. Сахарная свекла уже посеяна на 86,2 тыс. га (94,3%), картофель - на 17,6 тыс. га (81,2%), овощи - на 3,3 тыс. га (73,3%). Кукуруза посеяна на 790,3 тыс. га (69,8%), яровой рапс - на 47,3 тыс. га (90,7%). Всего яровой сев в стране совершен уже более чем на 2 млн га (80,3%).

Как сообщалось, в текущем году яровой сев будет проведен почти на 2,6 млн га. Лен-долгунец планируется посеять на площади 50,3 тыс. га, сахарную свеклу - на 91,5 тыс. га, картофель - на 21,7 тыс. га, овощи - на 4,5 тыс. га, кукурузу - на более чем 1,1 млн га.-0-