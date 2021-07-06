Брестская и Гродненская области лидируют по закупкам мясного сырья на БУТБ

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская и Гродненская области лидируют по закупкам мясного сырья на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

По итогам первого полугодия на торгах Белорусской универсальной товарной биржи для удовлетворения потребностей внутреннего рынка реализовано 13 тыс. т мясного сырья и полуфабрикатов на общую сумму Br72,2 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли в 5,7 раза в натуральном выражении и в 6 раз в стоимостном. Более половины от общего объема закупок обеспечили мясоперерабатывающие предприятия Брестской и Гродненской областей. При этом повышенная активность на торгах была характерна как для крупных государственных мясокомбинатов, так и для небольших частных игроков.

"Лидерство Брестской и Гродненской областей в закупках мясной продукции на биржевой площадке обусловлено высокой концентрацией мясоперерабатывающих предприятий в этих регионах. Такие гранды, как Брестский, Гродненский, Слонимский, Пинский, Волковысский мясокомбинаты, а также целый ряд предприятий частной формы собственности активно участвуют в торгах, приобретая необходимое им сырье для производства колбасных изделий, копченостей, фарша и иной продукции, востребованной на белорусском рынке и за рубежом. Причем сделки совершаются как с производителями из Беларуси, так и с иностранными поставщиками из Великобритании, Грузии, Латвии, Литвы и Польши. Отечественных мясопереработчиков на биржевых торгах привлекает прежде всего высокая конкуренция, что позволяет им экономить на закупках импортного сырья, снижая себестоимость готовой продукции", - отметил Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-