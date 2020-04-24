Брестская область начала переход на цифровые системы газоснабжения

В Брестской области реализован проект цифровизации систем газоснабжения: теперь удаленный контроль показателей узловых точек газопроводов осуществляется посредством сети "Интернет вещей". Партнером проекта выступил провайдер А1.

В рамках проекта с декабря 2019 года на 84 газораспределительных пунктах Брестской области были установлены новые контроллеры по удаленному сбору данных, которые работают в сети NB-IoT от А1. Кроме того, компания А1 также выступила поставщиком специальных SIM-чипов, которые используются в этом оборудовании вместо стандартных SIM-карт.

В системе газоснабжения контроллеры телеметрии газорегуляторных пунктов необходимы для того, чтобы контролировать уровень входного и выходного давления газа в сети для поддержания его на постоянном уровне, независимо от уровня потребления. Новое оборудование позволит контролировать их нормальную работу, а также отправлять экстренные сообщения о выходе входного и выходного давления газа за пределы установленного диапазона, температуре, срабатывании охранных и предохранительных устройств и т. д.

Среди преимуществ решения, в сравнении с традиционным подходом, можно выделить: низкую себестоимость оборудования и отсутствие затрат на обслуживание комплекса в течение не менее 6 лет непрерывной эксплуатации; высокую надежность составных частей; уменьшенные габаритные размеры; упрощенный монтаж; передачу данных на региональный уровень диспетчерского пункта или в облачный сервис посредством сотовой связи по энергоэффективной технологии NB-IoT; отсутствие необходимости обслуживания, а также метрологической поверки.

"За несколько месяцев эксплуатации мы имели возможность убедиться в преимуществах новых контроллеров и правильности выбора, сделанного в пользу современных способов телеметрии с использованием сети NB-IoT. Совместно с компанией А1 нам удалось реализовать надежную, эффективную и максимально автономную систему контроля работы оборудования газораспределительных пунктов, сигнализации и передачи данных на центральный диспетчерский пункт посредством беспроводной связи. Мы довольны результатами первого этапа проекта и рассчитываем на его не менее успешное продолжение", – отметил представитель УП "Брестоблгаз".

Всего в Брестской области в рамках проекта планируется модернизировать порядка 570 аналогичных объектов.

"Как провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг компания А1 видит большие перспективы в развитии технологий для "Интернета вещей". Внедрение подобных решений демонстрирует, что переход на цифровые счетчики, датчики и прочие устройства облегчает жизнь не только обычных потребителей, но и существенно повышает эффективность работы белорусских предприятий. Успешная реализация пилотного проекта с "Брестоблгазом" и "Европриробором" в перспективе позволит использовать этот опыт для масштабирования решения на другие объекты системы газоснабжения по всей стране, а также в других сферах", – отметил заместитель генерального директора по развитию корпоративного сегмента компании А1 Роберт Дашян.

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