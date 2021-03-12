12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская область заинтересована в наращивании объемов поставок продукции "АМКОДОР". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга".

Председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко посетил предприятие холдинга "АМКОДОР" ЗАО "Амкодор-Пинск". Во время деловой встречи губернатора с руководством холдинга обсуждались перспективы развития предприятия, расширение модельного ряда продукции и наращивание объемов ее поставок, в том числе в адрес потребителей Брестской области.

"Перспективы сотрудничества Брестского облисполкома и одного из градообразующих предприятий города ЗАО "Амкодор-Пинск" позволят поддержать загрузку завода и дать дополнительный импульс экономическому развитию всего региона", - отметили в пресс-службе.

Юрий Шулейко осмотрел выставку образцов специальных машин, выпускаемых на заводе, на которой были представлены автогрейдер АМКОДОР G160, землевоз АМКОДОР 20232, каток вибрационный комбинированный самоходный АМКОДОР 6632, экскаваторы-погрузчики АМКОДОР 732, 702ЕА-01 и 702ЕМ-03.

В числе представленных новинок была также инновационная модель вибрационного самоходного двухвальцового шарнирно-сочлененного дорожного катка АМКОДОР RT140A, разработанная в ЗАО "Амкодор-Пинск" при поддержке инновационного фонда Брестского областного исполнительного комитета.

"Эта машина обладает современным дизайном и оснащена высокотехнологичными механизмами. Имеет задний осцилляционный и передний вибрационный вальцы с изменяемым направлением вибрации, - подчеркнули на предприятии. - Техника предназначена для эффективного уплотнения асфальтобетонных покрытий и их щебенчатых, гравийных, шлаковых оснований при строительстве и ремонте автомобильных дорог, аэродромов, промышленных площадок. Нужда в такой машине очень высока из-за морального и физического устаревания техники, имеющейся сегодня у эксплуатирующих организаций".

Также гостям показали производственные площади и современное оборудование, которым оснащен завод.

ЗАО "Амкодор-Пинск" - один из самых мощных и хорошо оснащенных заводов холдинга. Новые перспективы открылись для него в 2016 году, когда на предприятии была завершена масштабная реконструкция. Завод производит машины на базе трактора "Беларус-92П", катки, экскаваторы-погрузчики, фронтальные одноковшовые погрузчики, снегоочистители, шарнирно-сочлененные самосвалы, а также технику для торфодобывающей промышленности.-0-