Брестская таможня увеличила поступления платежей в бюджет более чем в 1,5 раза

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Поступления в бюджет от деятельности Брестской таможни за 2021 год увеличились более чем в 1,5 раза, сообщили БЕЛТА в таможне.
За прошлый год от деятельности Брестской таможни в республиканский бюджет поступило свыше Br1,05 млрд, что на 62% больше, чем в 2020 году. Доля товаров, помещаемых под процедуру таможенного транзита, время выпуска которых не превышает 10 минут, составила 95% (при задании 87%). В автоматическом режиме выпущено примерно 59% экспортных грузов.
Такие данные были озвучены на заседании таможни, посвященном итогам работы за прошлый год, в котором принял участие председатель ГТК Владимир Орловский. Руководитель ведомства поставил перед коллективом задачи на перспективу, в том числе касающиеся наполнения доходной части бюджета, обеспечения экономической безопасности страны, организации борьбы с правонарушениями и преступлениями при перемещении товаров через границу.
По словам начальника Брестской таможни Сергея Якуты, брестские таможенники готовы оформлять еще большее количество машин и грузов. При этом он отметил как сдерживающий фактор ритмичность подачи транспорта сопредельной стороной.
Председатель ГТК посетил пункты таможенного оформления "Козловичи" и "Брест-Белтаможсервис-2" и встретился с личным составом. За добросовестную службу и результаты работы за 2021 год Владимир Орловский вручил награды сотрудникам таможни.-0-